Венгерские выборы имеют общеевропейское значение, так как победа премьер-министра Виктора Орбана подорвёт либеральный фланг Евросоюза, считает сенатор Алексей Пушков.

Если в Венгрии будет избран Виктор Орбан, это станет сильным ударом по Еврокомиссии и Урсуле фон дер Ляйен, по её политике манипулирования результатами выборов в странах ЕС, считает Пушков.

Это станет ещё одним доказательством того, что национально-патриотические силы в странах Евросоюза имеют определённую перспективу, полагает он.

«Поэтому эти выборы имеют общеевропейское значение. Победа Орбана не станет концом ЕС, но она подорвёт либеральный фланг Евросоюза, который им сейчас управляет и хочет установить свою монополию на Европу. Если Орбан проигрывает, то Европа консолидируется вокруг Еврокомиссии, вокруг Брюсселя», – поделился сенатор с газетой «Аргументы и факты».

Напомним, парламентские выборы в Венгрии пройдут 12 апреля. Правящая партия «ФИДЕС - Венгерский гражданский союз» во главе с Виктором Орбаном борется с оппозиционной «Тисой», лидера которой Петера Мадьяра поддерживает руководство ЕС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон знает о попытках Киева вмешиваться в американские и венгерские выборы. Песков заявил о нежелании Европы видеть победу Орбана на выборах. Весь мир делает ставки на выборы в Венгрии.