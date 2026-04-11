Европейский союз (ЕС) простит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому все, лишь бы он продолжал свою проплаченную миссию. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«То, что киевский режим наплевал и на требования ЕС, и на свою Конституцию — всем очевидно. Ясно и то, что Брюссель простит Зеленскому все что угодно, лишь бы он продолжал свою проплаченную миссию», — раскрыл отношение ЕС Лавров.

По его словам, европейские чиновники осуждают министров иностранных дел стран, которые осуждают нарушение прав нацменьшинств на Украине.

Ранее в Кремле заявили, что Зеленский своим обращением к Верховной Раде противоречит заявлениям о готовности к миру. До этого Зеленский неоднократно демонстрировал нежелание проводить выборы во время военного конфликта на Украине. 20 марта издание The Times отметило, что президентских выборов на Украине в 2026 году не будет.