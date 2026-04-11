В МИД России высказались о возможности длительного перемирия с Киевом

Россия вряд ли предоставит Украине перемирие на более долгий срок. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Дипломат пояснил, что длинная пауза в боевых действиях невыгодна Москве. Противник сможет использовать это время для перегруппировки сил, строительства новых укреплений и наращивания военного потенциала, что в итоге приведёт к новой эскалации.

По словам Мирошника, полутора суток пасхального перемирия Киеву будет недостаточно для серьёзной подготовки. Россия же идёт на этот шаг исключительно для того, чтобы люди смогли нормально отметить главный христианский праздник.

Напомним, пасхальное перемирие в зоне СВО начнётся 11 апреля в 16:00 мск и продлится до исхода дня 12 апреля. Украинская сторона заявила о готовности действовать зеркально.