Лавров посоветовал Пиньо «не позориться» из-за Киева

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров дал совет представителю Еврокомиссии Пауле Пиньо, которая выразила недовольство его переговорами с венгерским министром Петером Сийярто по вопросу прав национальных меньшинств на Украине, — он порекомендовал ей держать язык за зубами и не попадать в нелепое положение.

В комментарии, размещённом на официальном сайте МИД России в ответ на высказывания Пиньо, Лавров заявил, что родителей следовало бы обучить нынешних европейских ньюсмейкеров тому, что подслушивать нехорошо, а если кто-то случайно услышал нечто, изобличающее его самого, то такому человеку лучше всего промолчать и не позориться.

Ранее раздавались призывы к Европейской комиссии проверить, не наносят ли ущерб выборам в Венгрии предполагаемые манипуляции со стороны России, запугивание журналистов и давление на избирателей со стороны правящей партии. Как сообщает The Guardian, за несколько дней до решающих парламентских выборов, которые ставят под угрозу 16-летнее пребывание у власти премьер-министра Виктора Орбана, группа депутатов Европарламента направила письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и еврокомиссару Майклу Макграту, который отвечает за верховенство закона, с требованием принять меры.

Межпартийная группа настаивает на срочной оценке — как до дня голосования, так и сразу после него, — того, подрывают ли условия для свободной и честной конкурентной борьбы такие факторы, как дезинформация, иностранное вмешательство, злоупотребление государственными ресурсами, запугивание журналистов и незаконное давление на оппозиционных деятелей.