Лавров рассказал, что обсуждал с Сийярто

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя недовольство представителя Еврокомиссии Паулы Пиньо его контактами с венгерским коллегой Петером Сийярто, рассказал, что обсуждал с главой МИД Венгрии положение нацменьшинств на Украине.

Его комментарий приводится на сайте МИД России.

«Одна из наиболее острых — положение нацменьшинств на Украине. Именно это мы обсуждали — и не раз — с Петером Сийярто», — говорится в сообщении.

Ранее Лавров, комментируя публикацию его разговора с венгерским коллегой Петером Сийярто, заявил, что Россия не обсуждает с партнёрами запретных тем.