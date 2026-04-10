В МИД РФ выразили обеспокоенность по поводу установления мира в Палестине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское министерство обеспокоено фактической приостановкой миротворческих усилий на палестинских территориях.

«Миротворческие усилия по оздоровлению ситуации на палестинских территориях фактически поставлены на паузу», — отметила официальный представитель министерства.

13 марта чрезвычайный и полномочный посол Палестины Абдельхафиз Нофаль заявил, что Россия сыграет важную роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Дипломат отметил, что Израиль открыто демонстрирует желание «изменить лицо Ближнего Востока», вопреки международному праву. Регион, по его мнению, стоит на пороге хаоса, однако Россия вместе с Китаем может выдвинуть инициативу по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.