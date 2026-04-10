Путин раскрыл, от чего зависит суверенитет России

Искусственный интеллект (ИИ) совместно с цифровыми платформами и беспилотниками формирует принципиально другой облик всей жизни России, в том числе обороны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект <...> формирует принципиально иной облик экономики, общественных отношений, социальной сферы, образования, здравоохранения, логистики и промышленности, обороны и безопасности, да и вообще всей жизни страны», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что от способности России следовать стремительным технологическим вызовам и изменениям зависит как суверенитет страны, так и в целом существование государства.

По словам президента, только при наличии собственных языковых моделей ИИ можно гарантировать обороноспособность России, а также безопасность государства.

Среди прочего глава государства отметил, что у России есть информация о том, что ряд зарубежных оборонных ведомств вкладываются в развитие искусственного интеллекта и добиваются результатов на этом направлении.

В начале года стало известно, что президент России намерен встретиться с представителями высокотехнологичного сектора для обсуждения внедрения суверенных решений в области искусственного интеллекта.

Особое внимание в рамках этой работы планируется уделить разработке и интеграции национальных языковых моделей. Российский лидер также поручил кабмину разработать комплекс мер для усовершенствования развития отечественной индустрии автономных систем.

Ранее Путин перенес плановое совещание Совбеза из-за «важных закрытых мероприятий».