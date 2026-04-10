Россия обратилась к участникам конфликта в Иране

Министерство иностранных дел России обратилось к участникам конфликта в Иране с призывом не допустить дальнейшей эскалации.

Как заявили в ведомстве, стороны переговоров по ситуации в Иране должны проявить ответственность, а также избегать любых действий, которые могут саботировать шанс на мирное урегулирование. Там также добавили, что сегодня «находятся силы», которые так или иначе мешают достигнуть мира. В МИД обратили внимание, что обвинения в сторону Ирана на почве блокады Ормузского пролива беспочвенны, так как транспортный путь нормально функционировал до начала совместной операции США и Ирана.

«Призываем всех участников анонсированных переговоров в Пакистане проявить ответственный подход и избегать любых действий, которые могут подорвать открывшийся шанс», — заявили в МИД.

Ранее Иран назвал условия для переговоров с США.