Путин перенес плановые совещания из-за важных закрытых мероприятий

Президент России Владимир Путин перенес плановые совещания, чтобы принять участие в важных закрытых мероприятиях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев.

Он обратил внимание, что сегодня не было традиционного пятничного совещания с Советом безопасности, а также совещания по теме искусственного интеллекта.

«Источники говорят, у президента сейчас важные закрытые мероприятия», — написал журналист.

10 апреля Путин обсудил с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и руководителем МЧС России Александром Куренковым ситуацию с паводками в регионе и меры оказания помощи. По данным чеченского лидера, в республике повреждено более 4 тысяч домов, 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов.

Также сегодня Путин поздравил с 80-летием Российский федеральный ядерный центр Всероссийского НИИ экспериментальной физики. По словам главы государства, в Саровском ядерном центре был заложен фундамент ядерного щита России, что позволяет обеспечить безопасность и суверенитет РФ.