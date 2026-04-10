СМИ назвали чиновника, который может возглавить Дагестан

Заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Магомед Рамазанов рассматривается в качестве основного кандидата на пост главы Дагестана. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, близких к администрации президента.

По данным газеты, назначение может быть отложено из-за сложной ситуации в регионе, связанной с паводками.

7 апреля президент России Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане представил Рамазанова и предложил ему поработать в регионе в качестве замполпреда.

«Магомед Исрафилович, вы на Дальнем Востоке сейчас работаете, но я просил бы вас перебраться сейчас в Дагестан и там в качестве замполпреда поработать на вашей малой родине. Ваши знания обстановки, понимание того, что происходит, и возможность прямого общения с людьми, на мой взгляд, будут востребованы», — сказал российский лидер.

Как отмечает газета, подобная формулировка традиционно используется Путиным для назначения временно исполняющего обязанности главы субъекта РФ.

Новость дополняется.