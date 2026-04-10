Депутат Вассерман спрогнозировал дальнейшее развитие событий на Ближнем Востоке

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман поделился прогнозом относительно дальнейшего развития ситуации на Ближнем Востоке.

«Даже если переговоров не будет, всё равно пауза в боевых действиях продлится ещё несколько дней, потому что обеим сторонам надо пополнить боезапас и разобраться, что повреждено, что можно ещё починить», — заявил он в беседе с aif.ru.

По словам Вассермана, текущая приостановка переговорного процесса связана с продолжающимися обстрелами Ливана со стороны Израиля. При этом эксперт полагает, что и израильская сторона в скором времени окажется вынуждена сделать паузу из-за близкого к исчерпанию запаса боеприпасов.

Ранее американский лидер Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении договорённостей по Ормузскому проливу.