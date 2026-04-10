Замглавы Минпросвещения РФ Ольга Колударова заявила, что зампред Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев стал главным редактором новых школьных учебников по обществознанию для 9-11-х классов. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время презентации новых учебников Колударова заявила, что Медведеву предложили эту должность еще в прошлом году. Зампред ответил согласием. При этом, работа Медведева над учебниками прошла на безвозмездной основе.

«Он откликнулся на нашу просьбу. Постраничные комментарии, предложения, редактура и многое другое — все это нашло отражение не только в финальной версии учебника, но и в новых федеральных стандартах и рабочих программах по обществознанию», — заявила она.

Колударова добавила, что над новыми учебниками работали профессиональные юристы, экономисты, социологи, историки, университетские преподаватели, а также кандидаты и доктора наук.

