В Госдуме назвали условие, при котором противник "побежит"
Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.ру», что российским силам стоит усилить напор.
По его словам, если «додавить» ВСУ, действуя чуть интенсивнее, украинская армия может отступить.
«Нужно суметь додавить, бить чуть больше, наступать немного активнее, и противник побежит», — заявил парламентарий.
Он также не исключил, что украинцев придется «гнать» не только до Днепра, но и до «самой польской границы». Также Журавлев не исключил, что Украина будет устраивать диверсии и убийства на территории РФ.
При этом депутат обратил внимание на состояние противника. По его слова, уже сейчас заметно, что бойцы ВСУ вымотаны и потеряли веру в успех. Журавлев убежден: в сложившихся обстоятельствах каждый новый день боев может стать переломным.
«Гнать» украинские подразделения, как считает политик, придется вплоть до границы с Польшей. Отдельно он раскритиковал подход главкома ВСУ Александра Сырского, который, по мнению Журавлева, принуждает мобилизованных сражаться до последнего человека, не предлагая реальных аргументов, кроме формального «вы обязаны».