Перспективы мирного урегулирования на Украине зависят исключительно от воли Соединенных Штатов, убежден политолог-американист Константин Блохин. По его словам, ни Киев, ни европейские столицы не проявляют реальной инициативы к прекращению конфликта, предпочитая полагаться на «безопасный зонтик» Вашингтона. По его словам, если США выйдет из переговорного процесса, то он полностью остановится.

«Сейчас США и РФ — главные драйверы переговорного процесса по Украине. Мы заставляем вести его. Но реально ни у президента Украины Владимира Зеленского, ни у европейцев особого желания проводить переговоры нет. Если США прекратят диалог, то урегулирование прекратится и будут продолжаться военные действия», — пояснил Блохин в беседе с News.ru.

По мнению эксперта, опасения украинского руководства связаны с тем, что Вашингтон может не просто дистанцироваться от переговоров, но и полностью самоустраниться из процесса. Это ставит под удар всю нынешнюю стратегию Киева, который видит в американцах единственных эффективных посредников и гарантов безопасности.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в России в список террористов и экстремистов) выступил с оптимистичным заявлением, отметив наличие прогресса в контактах с Кремлем. По словам Буданова*, стороны уже достигли понимания «границ допустимого» и ведут диалог, так как осознают необходимость скорейшего завершения конфликта. Однако западные источники, в частности агентство Bloomberg, приводят иную точку зрения, утверждая, что дискуссии фактически зашли в тупик, а позиции сторон остаются диаметрально противоположными.

На этом фоне эксперты обращают внимание на возможный визит в Киев представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, чей приезд может стать последней попыткой удержать переговорный трек от полной заморозки.

