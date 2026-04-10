Стала известна реакция Путина на добровольный взнос в бюджет

Размер добровольного взноса в бюджет, о желании сделать который один из миллиардеров рассказал на встрече президента России Владимира Путина с представителями бизнеса в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), удивил остальных участников встречи. Об этом журналистам сообщил глава объединения Александр Шохин, передает РИА Новости.

«Достаточно много. Неожиданно много для многих», — заметил он, не уточнив, о какой сумме идет речь и кто из бизнесменов решился на такой щедрый шаг.

При этом Шохин вновь повторил, что никаких призывов делать такие взносы со стороны главы государства не звучало, потому что это личное дело каждого.

«Но он сказал, что, конечно, нельзя ограничивать порывы душевные», — передал реакцию Путина глава РСПП.

Ранее Шохин признал, что на встрече с Путиным обсуждалось возвращение налога на сверхприбыль за предыдущие годы, так называемого windfall tax. Главной проблемой он назвал отсутствие этих сверхприбылей у компаний, поскольку многие из них, напротив, наращивают убытки.

Путин отметил вклад бизнеса в экономическое возрождение Донбасса и Новороссии

До этого об отсутствии призывов Путина к бизнесу скидываться в бюджет говорил и пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он заверил, что все возможные пожертвования со стороны миллиардеров являются полностью добровольными, только из благодарности к государству.