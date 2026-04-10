В Кремле рассказали об ответственности Зеленского

Мир на Украине наступит, если президент страны Владимир Зеленский возьмет ответственность за этот процесс. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Этот мир [между Россией и Украиной] может наступить сегодня в случае, если президент Зеленский примет соответствующее решение и возьмет на себя ответственность», — сообщил пресс-секретарь президента России.

По словам Пескова, об этом говорилось уже не раз в контексте украинского урегулирования.

9 апреля президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии. Оно будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Позже Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к объявленному Россией пасхальному перемирию.