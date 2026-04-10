Песков рассказал о цели России на Украине

Москва хочет не перемирия на Украине, а устойчивого мира. Об этом в пятницу, 10 апреля, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Как мы неоднократно говорили и как говорил президент (России Владимир — прим. «ВМ») Путин, мы хотим не перемирия, мы хотим мира, прочного, устойчивого мира, — высказался Песков, его слова передает РИА Новости.

9 апреля в Кремле заявили, что Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 16:00 11 апреля до 12 апреля, исходя из того, что Киев последует примеру Москвы. При этом он поручил ВС РФ быть готовыми пресечь возможные провокации.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Украина готова действовать зеркально. По словам президента, «людям нужна Пасха без угроз».

1 апреля Зеленский заявил о том, что договорился с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером об «усилении гарантии безопасности» американцами для украинской стороны. Глава Украины также поблагодарил всех за работу.