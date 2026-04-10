Россия не приемлет никаких баз НАТО на территории Украины в рамках гарантий безопасности США и Европы Киеву. Так посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов прокомментировал «Газете.Ru» слова украинского лидера Владимира Зеленского о военных базах Запада на Украине.

«Никаких иностранных натовских военных баз, объектов, сил на территории того, что останется от Украины и будет называться еще Украиной после урегулирования возможного, быть не должно. Все, что будет там, если появится что-то такое, будет для нас законной военной целью», — указал дипломат.

Долгов напомнил, что Зеленский уже почти два года не является легитимным лидером Украины, поэтому он «болтает что в голову придет или что ему заложат в эту голову из Лондона».

«Льется какой-то поток сознания. Дергаются. Понятно, что ситуация тяжелая [для Киева], денег дают все меньше, требуют отчет по этим деньгам, для распила становится все меньше возможностей. Поэтому, конечно, отсюда идут дергания», — отметил Долгов.

10 апреля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Зеленский хочет добиться размещения военных баз США и Европы на территории страны в рамках гарантий безопасности.

Ранее в НАТО заявили, что больше не обсуждают возможность вступления Украины.