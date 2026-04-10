Переговоры по Украине продолжатся в более активной форме, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на вопрос о возможности проведения нового этапа трехстороннего диалога до конца весны.

«Я думаю, что процесс идет. Вряд ли он глубоко останавливался на время активной фазы ирано-американского конфликта. Я думаю, сейчас эти переговоры продолжатся в более активной и результативной форме», — отметил Чепа.

Ранее стало известно, что спецпредставитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл в США.

Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие

По данным Reuters, Дмитриев встречается с членами администрации американского лидера Дональда Трампа. Уточняется, что основными темами обсуждений стали мирная сделка по Украине и экономическое сотрудничество.