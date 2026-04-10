С 2022 года Соединенные Штаты вместе со своими союзниками пытаются ослабить российскую экономику, вводя против нее различные санкции. По словам журналистов из КНР, стремясь продемонстрировать свою лояльность Вашингтону, Япония поддержала ограничения и заняла крайне враждебную позицию в отношении РФ. В итоге такое поведение очень дорого обошлось японцам.

«Путин нанес сокрушительный удар, он свел старые счеты с Японией», – пишут авторы китайского издания Sohu.

В статье говорится, что Япония, несмотря на статус одной из ведущих мировых экономик, демонстрирует самую высокую степень зависимости от импорта энергоносителей. В связи с этим, закрытие Ормузского пролива и вызванный этим глобальный энергетический дефицит оказались для японской экономики настоящей катастрофой. Столица оказалась перед фактом необходимости задействовать свои стратегические запасы нефти для стабилизации ситуации. На этом фоне Россия, как сообщается, использовала сложившиеся обстоятельства для напоминания японскому правительству о введенных санкциях и его провокационных действиях.

Китайские журналисты утверждают, что «Россия не проявила снисхождения, предприняв контрмеры и разыграв три козыря».

Ранее стало известно о решении России прекратить экспорт нефти в Японию. Было заявлено, что поставки будут приостановлены для стран, присоединившихся к ограничению цен на российские энергоресурсы. Это сообщение появилось как раз в то время, когда японские СМИ стали говорить о намерении Токио вступить в переговоры с Москвой о закупках нефти. Затем последовал еще один шаг.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова неоднократно критиковала Японию за ее антироссийскую политику, заявляя, что подобная риторика негативно сказывается на двусторонних отношениях и вредит прежде всего интересам самой Японии. Таким образом, был намек на то, что без отмены санкций предметный диалог о возобновлении поставок нефти невозможен. Наконец, МИД РФ в очередной раз подтвердил неоспоримость суверенитета России над Южными Курилами, что стало серьезным ударом по национальному самолюбию Японии, пишет АБН24.

«В конечном итоге Япония столкнулась с последствиями своей недальновидности. Серия просчитанных действий со стороны России лишила Токио возможности эффективно отреагировать. <…> Каким будет финал этой истории? Попросят ли японские власти о пощаде, или же им предстоит наблюдать за упадком своей экономики? Время для Японии истекает», – такое мнение высказали в Китае.

Напомним, после закрытия Ормузского пролива Япония ищет нефть по всему миру, запасов у нее осталось на три месяца.