В Кремле заявили, что пасхальное перемирие не обсуждалось заранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что российская сторона не проговаривала заранее с другими сторонами переговоров по Украине перемирие 11–12 апреля по случаю православной Пасхи.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, увязывается ли пасхальное перемирие с возобновлением переговоров и проговаривалось ли оно предварительно.

Вечером 9 апреля президент России Владимир Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие должно начаться 11 апреля и продлиться до конца дня 12 апреля. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, перемирие вводится с 16:00 субботы и распространяется на все направления боевых действий. Соответствующее распоряжение передано российскому военному командованию.

В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации».

Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов действовать зеркально в ответ на объявленное Путиным пасхальное перемирие.

Ранее в Раде призвали к пасхальному перемирию между украинцами и ТЦК.