В МИД раскрыли планы России в Западном полушарии

Россия не собирается уходить из Западного полушария, вне зависимости от заявлений властей США. Об этом заявил журналистам в ходе визита в Гавану замглавы МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Он отметил, что в Вашингтоне одержимы идеей вытеснения России, как и Китая, из данного региона. По словам дипломата, одним из приоритетов российской внешней политики является Куба. Он добавил, что Москва не предаст остров, подчеркнув, что «это исключено».

Ранее депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», член Генсовета партии Евгений Ревенко назвал прибытие танкера на Кубу демонстрацией принципа «Своих не бросаем».