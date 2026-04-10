Премьер-министр Великобритании Кир Стармер перекладывает ответственность за свою провальную энергетическую политику на других. Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Он прокомментировал новость о недовольстве британского политика по поводу скачков цен на электроэнергию, причиной которых, по утверждению Стармера, являются действия президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа.

Politico: Стармер обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию

«Проваливаясь во всем, Стармер, как всегда, пытается переложить ответственность за свою провальную энергетическую политику на других. Он не [Уинстон] Черчилль», — отметил Дмитриев.

Ранее премьер Британии заявил, что «ему надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру».