Песков рассказал, что Дмитриев делает в США

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится с визитом в США. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Я могу подтвердить этот визит», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что Дмитриев не ведет переговоры по урегулированию на Украине, его поездка в Соединенные Штаты не означает возобновления таких контактов.

«Это не является возобновлением переговоров», — указал Песков.

Пресс-секретарь президента пояснил, что Дмитриев возглавляет группу по экономическим вопросам, и он продолжает работу в рамках этой группы.

9 апреля агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Кирилл Дмитриев находится с визитом в США и встречается с членами администрации Белого дома. Агентство отмечало, что Дмитриев намерен обсудить мирное соглашение по Украине и экономическое сотрудничество между США и Россией.

Ранее в МИД РФ рассказали, что может отсрочить мирные переговоры по Украине.