В ходе спецоперация Москва получила доказательства, что Украина производила компоненты биологического оружия, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости.

Политик отметил, что в ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза по противодействию современным угрозам биологической безопасности прошло обсуждение вопросов борьбы с новыми опасными инфекциями и контроля за эпидемиологической ситуацией в стране.

По его словам, в настоящий момент наибольшая угроза исходит из биолабораторий на территории Украины.

Биооружие Запада: что скрывается на полях Украины

«В ходе СВО были получены доказательства, что рядом с нашими границами фактически производились компоненты биологического оружия. Это создаёт крайне серьёзные, абсолютно недопустимые риски для безопасности нашей страны», — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза уточнил, что НАТО заправляет множеством биологических лабораторий по всему миру. Он добавил, что деятельность площадок грубо нарушает Конвенцию о запрете биологического оружия и намеренно скрывается от международного сообщества.