Путин подписал закон об ответственности за отрицание геноцида советского народа

Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны, а также за оскорбление памяти его жертв. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

© kremlin.ru

За такие действия по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК РФ) грозит штраф до 3 миллионов рублей либо принудительные работы на срок до 3 лет.

Кроме того, согласно поправкам в статью 243.4 УК РФ ужесточается наказание за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также памятников и мемориалов как на территории России, так и за рубежом.

За это предусмотрен штраф от 2 до 5 миллионов рублей либо лишение свободы до 5 лет, а также принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок

Ранее российский лидер назвал преступления нацистов не имеющими срока давности. Он подчеркнул, что совершенные злодеяния получили однозначную оценку во время Нюрнбергского трибунала, чьи нормы и принципы остаются актуальными и сегодня.