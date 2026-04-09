В Совете Федерации заявили о «наркомановой ломке» Зеленского

Российский сенатор Владимир Джабаров заявил, что у Владимира Зеленского началась «наркомановая ломка», поэтому он пытается привлечь к себе внимание заявлениями о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Джабаров заявил Life.

Ранее Зеленский заявил, что его переговоры с Путиным могут состояться в США, Европе или на Ближнем Востоке. По словам Зеленского, он готов к встрече с российским президентом, но «точно не в Москве и не в Киеве».

В России оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным

По мнению Джабарова, сейчас такая встреча не обсуждается. Он подчеркнул, что в России заявления Зеленского никто не воспринимает всерьез.

«Понимаете, у него сейчас наркомановая ломка от того, что ему не хватает популярности, в которой он купался в 2022-м, 2023-м и даже 2024 году», - отметил сенатор.

Джабаров подчеркнул, что в прошлые годы Зеленский ездил по миру и посещал зарубежные парламенты, где его «встречали, обнимали и аплодировали ему». Однако Зеленский «всем уже надоел», заключил сенатор.