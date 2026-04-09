Путин подписал закон о наказании за отрицание геноцида во времена Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании за отрицание или одобрение геноцида советского народа во времена Великой Отечественной войны. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон устанавливает уголовную ответственность до трех лет лишения свободы за отрицание, одобрение факта геноцида, а также за оскорбление памяти жертв геноцида.

Помимо того, до пяти лет лишения свободы грозит за уничтожение или осквернение захоронений жертв геноцида, а также памятников и других мемориальных сооружений, им посвященных.