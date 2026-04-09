Джабаров предупредил о жестком ответе России на теракты против судов

Подготовка терактов Украиной при содействии Норвегии против российских кораблей является агрессией как со стороны Киева, так и со стороны Осло и Североатлантического альянса (НАТО). В случае эскалации ситуации ответный удар России будет мгновенным и очень жестким. Об этом в четверг, 9 апреля, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

— Я думаю, они должны отдавать себе отчет, к чему это может привести. Я надеюсь, что все-таки этого не произойдет, потому что иначе ответный удар России будет очень жесткий, мгновенный, — подчеркнул политик.

Также он выразил надежду на то, что правительство Норвегии «соизмеряет свои возможности и силы», когда пытается использовать Украину в совместной борьбе с Россией, передает RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва примет меры для защиты своих интересов в случае, если российские танкеры подвергнутся захвату. Он отметил, что случаи пиратства нанесли ущерб экономическим интересам страны.