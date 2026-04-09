Путин поблагодарил Кадырова за контроль над ситуацией с паводками

Благодарность от Владимира Путина за личный контроль над ситуацией с паводками в Чечне передал главе республики Рамзану Кадырову помощник президента России Абубакар Эдельгериев. Слова главы государства Эдельгериев привел в ходе рабочей встречи с Кадыровым

«Обсудили меры по ликвидации последствий обильных осадков и текущую обстановку в регионе. Абубакар Сайд-Хусайнович отметил, что стихийные бедствия в последние годы действительно учащаются, однако в Чеченской Республике выстроена эффективная система реагирования, которая постоянно совершенствуется. <> Он также передал слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина за высокий уровень вовлеченности и личный контроль над ситуацией. Такая оценка имеет особое значение и подтверждает правильность проводимой работы», — написал в своем телеграм-канале Кадыров.

Глава Чечни также сообщил, что в ближайшее время ожидается визит в Чечню министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Куренкова.

Кадыров отметил, что опыт республики может быть полезен и для других регионах. «Будем и дальше делать все необходимое, чтобы ни один человек не остался без помощи и поддержки», — подчеркнул руководитель республики.