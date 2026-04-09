Матвиенко в Калининграде вручила госнаграды участникам СВО

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко 9 апреля на торжественном собрании, посвященном 81-й годовщине героического штурма Кенигсберга, вручила госнаграды участникам СВО. Об этом сообщила пресс-служба палаты регионов.

«Председатель Совета Федерации вручила государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм при отстаивании суверенитета России и исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Выступая на мероприятии, Матвиенко назвала этот день напоминанием о том, что история региона неразрывно связана с подвигом советских солдат и офицеров, которые в ходе тяжелейших боев за Восточную Пруссию разгромили мощную группировку нацистов и приблизили Великую Победу.