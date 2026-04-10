Стало известно о планах Кремля сменить Гладкова на генерала Шуваева

Основным претендентом на пост губернатора Белгородской области считается вице-губернатор Иркутской области генерал-майор Александр Шуваев, сообщили источники РБК. Он родился в регионе, участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в Грузии, Сирии и Украине.

Официального решения об отставке действующего главы Белгородчины Вячеслава Гладкова пока нет, но источники говорят, что оно практически принято. Причины не называются: возможно, Гладков устал руководить приграничным регионом, говорится в публикации. Во главе региона он находится с 2021 года.

В Кремле обсуждают замену белгородского губернатора Вячеслава Гладкова

Политолог Илья Гращенков пояснил, что Гладков балансировал между прифронтовой и мирной жизнью, но продолжать становится сложнее — нужен губернатор, который больше про безопасность. Эксперт Виталий Иванов добавил, что биография Шуваева идеально подходит под этот профиль.

Напомним, что в прошлом году задержали двух заместителей Гладкова — их подозревают в злоупотреблениях при строительстве фортификаций.

РБК уточняет, что в мае этого года также могут уйти в отставку глава Дагестана Сергей Меликов и губернатор Брянской области Александр Богомаз. Причины возможных перестановок в этих субъектах также не называются.