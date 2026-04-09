Песков анонсировал встречу Путина с вице-премьером Григоренко

Президент Владимир Путин намерен провести встречу с вице-премьером Дмитрием Григоренко, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Рабочая встреча пройдет в четверг, пояснил Песков, передает РИА «Новости».

«Григоренко выполняет очень важные функции, включая все вопросы, связанные с цифровизацией и с другими направлениями. Поэтому ожидается обширный доклад», – сказал представитель Кремля.

Ранее Григоренко сообщил, что в России предлагают признать использование ИИ в мошенничестве отягчающим обстоятельством.