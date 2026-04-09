Пушков рассказал, почему в НАТО побоялись вмешиваться в войну с Ираном

Отказ европейских союзников США по НАТО от участия в ближневосточном конфликте был продиктован не только внешнеполитическими, но и внутренними причинами. Для многих правительств в ЕС выступление на стороне Штатов в войне с Ираном могло закончиться большими проблемами внутри собственных стран. Об этом в студии программы Наталии Метлиной «Между тем» рассказал председатель Комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков.

«Они терпеть не могут Трампа, там либеральные правительства. Все кроме Орбана и Фицо ненавидят Трампа в Европе. У них еще мусульманская улица, большой процент иранского и шиитского населения. Нужно учитывать, чем подобная поддержка аукнется», - объяснил Пушков.

Более явной причиной «развода» союзников на почве иранской войны мог стать застарелый конфликт между президентом США и европейцами в целом, полагает он.

«Отказ НАТО был демонстративным. Ну зачем Макрону влезать в этот конфликт? Отношения с США лучше не станут, у них ценностные и политические различия. Чего только стоит одна Гренландия. Трамп его политический противник в рамках единого альянса. Зачем поддерживать своего политического противника? Я думаю, что Трамп был сильно разочарован. Он, конечно, пообещал им все припомнить, но что ты можешь сделать?», - задался вопросом сенатор.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что понимает недовольство главы Белого дома Дональда Трампа бездействием его союзников по Альянсу. Недавно состоялся разговор между ними и Рютте рассказал журналистам, что Трамп не скрывал своего раздражения. Генсек НАТО попытался сгладить углы, напомнив о предоставлении европейцами своих баз и логистики.

На администрацию Белого дома это не произвело особого впечатления. Там уже рассматривают варианты наказания некоторых членов НАТО, которые не оказали нужного содействия Вашингтону на Ближнем Востоке. Предложения предусматривают вывод американских войск из стран-членов блока. Выведенные войска могут разместить в государствах, поддерживающих политику и действия Соединенных Штатов.