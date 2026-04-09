Заявления Франции о возможной угрозе со стороны России безосновательны. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Такие опасения абсолютно безосновательны. Россия не представляет угрозу ни для одной страны, которая не планирует стать центром для антироссийской деятельности, которая не планирует уничтожать русскоязычное население», - подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Москва стремится налаживать взаимовыгодные отношения с другими странами, в том числе, с европейскими. Однако в настоящее время они в настоящее время отказываются от каких-либо контактов.

Ранее член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что Евросоюз открыто называет Россию врагом и готовится к возможному вооруженному конфликту с Москвой.