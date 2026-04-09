Песков подтвердил готовящиеся контакты Путина с президентом Индонезии

Пресс-секретарь российского лидера подтвердил готовящиеся контакты президента России Владимира Путина с главой Индонезии Прабово Субианто.

«Я могу подтвердить, что действительно контакты готовятся. Мы готовимся к переговорам», — сказал он.

Представитель Кремля добавил, что российская сторона сделает соответствующее сообщение своевременно.

Ранее чрезвычайный и полномочный посол Республики Индонезия в России Жозе Антонио Морато Тавареш оценил перспективы торгово-экономического партнёрства с Россией.