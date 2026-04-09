Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что контакты по теме Украины продолжаются, хотя Москва не видела перспектив возобновления диалога из-за занятости США другими вопросами.

«Контакты по украинской теме у нас продолжаются неформально, конфиденциально, особых каких-то перспектив по возобновлению диалога долгое время мы не видели. Посредники... заняты другими делами... возникла определённая пауза», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил паузу в переговорах по Украине занятостью США.