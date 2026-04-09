В ГД предложили вернуть в РФ октябрят, пионеров и комсомольцев

В России необходимо восстановить систему октябрят, пионеров и комсомольцев, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Матвеева.

Парламентарий добавил, что воспитание детей должно быть комплексным, а не сводиться к отдельным урокам. По словам Матвеева, советская система была продуманной и имела идеологическую составляющую, прививая детям важные жизненные ценности.

"Если кто-то ее не хочет восстанавливать именно в таком виде, например с октябрьской звездочкой с маленьким Лениным, то можно придумать что-то иное", – добавил депутат.

При этом октябрят не стоит перегружать сложными вещами, но их следует обучать элементарным вопросам товарищества, взаимовыручки и уважения к старшим. Пионерскую организацию Матвеев призвал полностью воссоздать, включая название и красный галстук.

В это же время для занятий с современными школьниками можно опираться на советский опыт, но с учетом современных технологий, реалий и возможностей.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что для юных москвичей в городе действует 140 тысяч различных секций и городских кружков. В объединениях занимаются 89% ребят от 5 до 18 лет. Самыми популярными среди юных горожан оказались творческие направления – их выбрали свыше 390 тысяч детей. Также почти 350 тысяч детей выбрали спортивные кружки и секции.