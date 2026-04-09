В Госдуме объявили об удвоении количества оснований для выдворения мигрантов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил об удвоении количества оснований для выдворения мигрантов. Подробный комментарий по ситуации он привел в Telegram-канале.

Володин напомнил, что с 2024 года нижняя палата российского парламента приняла 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики. Большая часть из них — 18 — инициирована депутатами, пояснил спикер.

Он подчеркнул, что на следующей неделе Госдума приступит к рассмотрению законопроекта в части повышения общественной безопасности и усиления контроля за поведением иностранцев. По данным МВД, в 2025 году за нарушение законодательства из России было выдворено 72 тысячи мигрантов, отметил Володин.

До этого сообщалось, что Володин направил в Госдуму проект об отказе в гражданстве мигрантам с судимостью. При этом тяжесть совершенного преступления не будет никак влиять.