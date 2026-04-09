В Госдуме заявили о намерении ВСУ сорвать предстоящий парад Победы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены запустить рой беспилотников и сорвать предстоящий парад Победы в Москве. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, его мнение приводит «Абзац».

Депутат надеется, что планам противника не суждено сбыться. Он выразил уверенность, что пролет авиации пройдет в штатном режиме.

Журавлев подчеркнул, что приглашения на парад пока не рассылались. По этой причине рассуждать о том, кто приедет, рано, отметил депутат. Окончательные решения служба протокола примет позже, добавил парламентарий.

Иностранные политики проявили интерес ко Дню Победы

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию об отмене парада Победы на 9 мая. Пресс-секретарь президента России разъяснил, что в Москве готовятся к мероприятиям в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

До этого в Кремле рассказали, что генеральная репетиция парада на Красной площади состоится 7 мая. Песков подчеркнул, что Москва будет рада видеть на праздничных мероприятиях глав дружественных стран.