НАТО предсказали мрачное будущее

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что НАТО ждет «мрачное будущее». Об этом он написал в социальной сети X.

Такое сообщение он оставил под новостью о том, что президент США Дональд Трамп назвал НАТО «провалившимся». Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Трамп хочет провести с генсеком НАТО Марком Рютте «очень откровенный разговор».

«Мрачное будущее провалившегося НАТО», — написал Дмитриев.

Ранее Левитт заявила, что на встрече с Рютте Трамп обсудит вопрос о возможном выходе США из альянса.