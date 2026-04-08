Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что расчет властей Молдавии на рынок Евросоюза себя не оправдает. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Захаровой, Кишинев рассчитывает на то, что потери от разрыва деловых связей с СНГ можно компенсировать доступом к рынку Евросоюза. При этом дипломат считает, что это ошибочная стратегия.

«Расчет властей в Кишиневе на то, что потери от разрыва деловых связей, наработанных в рамках Содружества, будут компенсированы более широким доступом к рынку Евросоюза, себя не оправдывает», — заявила она.

