Медведев отреагировал на закрытие Ормузского пролива и нарушении перемирия

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил о перекрытии Ормузского пролива и возобновлении военных действий на Ближнем Востоке.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил об этом на своей странице в соцсети X, комментируя собственный предыдущий пост, в котором он выражал сомнения в эффективности текущей остановки огня, передает ТАСС.

Медведев написал на английском языке: «Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Медведев заявил, что стратегический эффект закрытия Ормузского пролива сопоставим с применением ядерного оружия.

Медведев назвал этот шаг катастрофой для мировой экономики. Он отметил, что такая блокада может привести к резкому скачку цен на нефть. Медведев предупредил, что подобные действия способны привести к военному конфликту мирового масштаба.