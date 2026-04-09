Решение Кишинева: МИД РФ заявил о рисках после выхода из СНГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение властей Молдавии о выходе из СНГ связано с курсом на дистанцирование от России. Об этом сообщает МИД РФ.

По ее словам, шаг Кишинева отражает не только стремление закрепить курс на евроинтеграцию, но и попытку окончательно разорвать связи с Россией и евразийским пространством.

Захарова отметила, что выход из Содружества несет экономические риски. По ее оценке, расчеты на компенсацию возможных потерь за счет расширения доступа к рынку Евросоюза могут не оправдаться.

Также представитель МИД указала на отсутствие публичного обсуждения этого решения внутри страны. По ее словам, оно было принято без открытого диалога с населением.

В ведомстве напомнили, что процедура выхода из СНГ требует времени. Она включает пересмотр действующих соглашений и урегулирование финансовых обязательств.