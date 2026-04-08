Захарова сделала жесткое заявление по «теневому флоту»

Захарова заявила, что санкции против флота РФ нарушают международное право
Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что санкции против судоходных компаний РФ нарушают международное право. Об этом сообщает News.ru.
По словам Захаровой, ограничения нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года. Кроме того, дипломат также добавила, что Конвенцию нарушает и объявление судов «теневым флотом» России.
«Внесение российских судоходных компаний в санкционные списки, запрет на заход в порты для судов под российским флагом, объявление судов под иностранными флагами, перевозящих российские углеводороды, неким “теневым флотом” — все это является нарушением международного права и, в частности, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — заявила она.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что попытки Великобритании захватить связанные с РФ суда, в том числе и теневого флота, неприемлемы.