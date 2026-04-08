Захарова отреагировала на «подлую информационную диверсию» YouTube

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удаление каналов белорусских СМИ с YouTube. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По мнению Захаровой, удаление каналов является «подлой информационной диверсией». Она добавила, что действия администрации YouTube сделали недоступными многолетние архивные записи, а также привычное для миллионной аудитории средство получения информации.

«То, что сделал видеохостинг в отношении ведущих белорусских СМИ <…> думаю, можно и нужно назвать подлой информационной диверсией, актом агрессивной политической цензуры», — заявила она.

Ранее с YouTube удалили каналы нескольких белорусских СМИ — БелТА, СТВ и ОНТ.