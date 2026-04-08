В МИД отреагировали на заявление Трампа об отправке оружия протестующим в Иране

Москва решительно осуждает высказывания президента США Дональда Трампа об отправке оружия протестующим в Иране. Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат назвала заявления признанием в попытке организации вооруженного переворота.

«Вашингтон уже не в первый раз открыто призывает к дестабилизации в Иране и слому государственности», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского МИД отметила, что действия американской стороны противоречат принципам невмешательства во внутренние дела государств. По словам спикера ведомства, к чему приводят действия Вашингтона, можно убедиться на примере других стран региона.

Ранее Трамп рассказал, что оружие, предназначенное для протестующих в Иране, оказалось у определенной группы людей, которые не стали его передавать. Американский лидер выразил уверенность, что иранский народ сможет дать отпор властям, если у него появится подходящее оружие. По его словам, в таком случае руководство Ирана «сдастся».