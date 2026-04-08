Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Киев использует тему якобы похищенных украинских детей в пропагандистских целях.

Свое мнение по этому поводу она озвучила в среду, 8 апреля, в рамках брифинга.

— Детская тема нужна киевскому режиму исключительно для антироссийской пропаганды на международных площадках, — отметила она.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский постоянно выражает благодарность западным спонсорам за поставки вооружений, но при этом не упоминает о посредниках, которые помогают детям воссоединяться с семьями. Захарова отметила, что если Зеленский начнет благодарить этих посредников, ему придется признать, что такая работа действительно ведется, и он не сможет продолжать утверждать о намеренном похищении украинских детей.

Во время выступления дипломат добавила, что Зеленский не может предпринять никаких действий, которые могли бы помешать ему продолжать пропагандировать «созданный им же ложный миф».

Еще прошлым летом Захарова рассказала, что около ста детей, в похищении которых Украина обвиняла Россию, нашли на территории Германии. Кроме того, Захарова подчеркнула, что в странах Европейского союза (ЕС) детей отбирают у украинских семей.