«Отрыв от реальности»: в Думе высказались о «тревожных симптомах» Зеленского

Депутат Госдумы Амир Хамитов раскритиковал заявления Владимира Зеленского о намерениях участвовать в обеспечении безопасности морских проливов. Как сообщает Life.ru, он заявил, что у «пациента» наблюдаются «тревожные симптомы».

Ранее Зеленский говорил, что Украину не звали участвовать в разблокировке Ормузского пролива, однако Киев готов помочь США и странам Ближнего Востока в этом вопросе.

«Похоже, на Банковую улицу завезли новую порцию волшебного, но запрещенного вещества. Иначе очередной акт отрыва от реальности трактовать невозможно. Зеленский уже не ограничивается выставлением условий всем подряд, он рвется решать глобальные мировые проблемы», — заявил Хамитов.

Депутат отметил, что никто в здравом уме не будет обращаться за помощью к тому, кто «в угаре теряет свои территории одну за другой». Депутат подчеркнул, что «пребывание в заоблачных фантазиях и параллельных мирах» простительно ребенку.

«Но когда это демонстрирует тот, кто параллельно захватывает власть в своей стране и подставляет ее под удар — ничем хорошим такое поведение закончиться не может. Симптомы-то у "пациента" тревожные», — предупредил Хамитов.

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев также скептически оценил попытки Зеленского привлечь внимание. Он отметил, что сперва стремление политика оставаться на первых полосах мировых СМИ еще можно было понять, но сейчас это выглядит нелепо.