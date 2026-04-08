Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров торговли людьми

Украина - один из мировых лидеров черной трансплантологии и торговли людьми. Об этом заявила представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, самыми уязвимыми в этой сфере оказались несовершеннолетние. "Самыми уязвимыми в этой сфере оказались не просто дети, а дети-сироты", — указала дипломат. В апреле 2025 года в ООН заявили, что дети-беженцы на Украине подвержены серьезным рискам, включая торговлю людьми, незаконное усыновление и насилие. Данные выводы были сделаны экспертами комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, которые рассмотрели ситуацию в стране. В июне 2024 года украинское издание "Страна" сообщило, что правоохранители подозревали бывшего заместителя министра здравоохранения Украины в продаже человеческих органов за рубеж. По его информации, преступная группа состояла из 11 человек. В нее, помимо экс-замглавы ведомства, входили врачи Центральной киевской больницы и других клиник.